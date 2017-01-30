СК раскрыл обстоятельства изнасилования пациентки пьяным анестезиологом в Подмосковье

Москва, 30 января. В подмосковном Подольске задержан врач анестезиолог-реаниматолог. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области, мужчина подозревается в изнасиловании пациентки.

Как говорится в сообщении ведомства, сам инцидент произошел в ночь на 5 января. В тот день медик находился на суточном дежурстве в реанимационном отделении больницы. Злоупотребив алкоголем, он изнасиловал 43-летнюю женщину, которая находилась в беспомощном состоянии и не могла оказать ему сопротивление в силу своего физического состояния.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время расследуют сотрудники Следственного отдела по городу Подольск ГСУ СК России по Московской области, передает РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Канашском районе Чувашской Республики 17-летний подросток избил и изнасиловал 34-летнюю женщину, пришедшую на поминки его отца.