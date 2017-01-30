Ученые раскрыли тайну появления воды на Земле

Лондон, 30 января. Вода на Земле возникла в результате химических реакций в ее недрах, а не была занесена извне астероидами или метеоритами. К такому выводу пришла группа ирландских, канадских и китайских геофизиков. Исследование опубликовано в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Ученые смоделировали условия, идентичные тем, которые царят в недрах Земли: температура составляет около 1,4 тыс. градусов по Цельсию, давление в 20 тыс. раз превышает то, что фиксируется у поверхности планеты. В результате диоксид кремния, содержащийся в земной мантии, вступает в химическую реакцию с водородом, в результате чего образуется вода и гидрид кремния, передает Lenta.ru.

Такие реакции происходят на глубине от 40 до 400 км от поверхности Земли. При этом вода может накапливаться в пределах минеральных пород, что, в свою очередь, создает сильнейшее давление, которое может спровоцировать землетрясения.