Москва, 30 января. Мирные жители Сирии получают гуманитарную помощь только от России и сирийского правительства. Об этом заявил один из старейшин восточного Алеппо Абу Альбдаразак.

«Никто нам не помогает, кроме России и сирийского правительства. Где эти международные организации? Где эти западные страны, которые призывали прорвать блокаду и помочь жителям восточного Алеппо? Разве мы не жители восточного Алеппо?» — заявил он в беседе с журналистами.

Стоит отметить, что только за минувшие сутки российские военные успели провести шесть гуманитарных акций, в ходе которых была оказана помощь более чем 4,3 тысячи мирных жителей сирийского Алеппо.

В свою очередь Минобороны РФ обратилось к международным организациям и правительствам других государствам с просьбой об оказании гуманитарной помощи жителям Сирии.