Минобороны РФ провело масштабную проверку боеготовности войск в Сибири

Москва, 30 января. Полномасштабная проверка боеготовности прошла в частях и соединениях 29 субъектов Российской Федерации в Поволжье, Сибири и на Урале.

В пресс-службе военного ведомства сообщают, что проверка длилась неделю, за это время весь личный состав крупнейшего в стране Центрального военного округа отрабатывали действия по приведению бойцов, вооружения и техники в высшую степень боеготовности, а также переброску и оперативное развертывание систем управления, проведение маршей в назначенные районы, противодействие терроризму. В мероприятиях были задействованы летчики, танкисты, мотострелки, зенитчики, артиллеристы, специалисты связи и боевого обеспечения.