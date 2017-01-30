Немцы обижены особым отношением Трампа к Путину

Берлин, 30 января. Администрация Трампа была больше заинтересована в разговоре американского президента с российским лидером Владимиром Путиными, нежели в его общении с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, пишет Bild.

Немецкое издание Bild сравнило фотографии, обнародованные пресс-службой Белого дома во время разговора Дональда Трампа с главой немецкого правительства Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению журналиста Симона Шутца, общение с российским лидером было намного интересней для команды Трампа и для самого резидента Овального кабинета, пишут «Дни.ру». «Иногда фотографии рассказывают куда больше, чем слова», – прокомментировал журналист публикацию, отметив, что приближенные Трампа особого интереса к разговору с Меркель не проявляли.