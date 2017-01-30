Космонавт Леонов: Если американцы не сплотятся, то про Марс могут забыть

Американские конгрессмены-республиканцы решили вынести на рассмотрение сената и палаты представителей проект закона, который обяжет NASA разработать детальный проект по развитию технологий для путешествия человека к Марсу, сообщает Space News. Но американцам надо сплотиться для того, чтобы реализовать эту программу, как это когда-то было при президенте Джоне Кеннеди, считает космонавт, дважды Герой Советского Союза, первый человек, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов.

«Требуя стратегический план действий от NASA, этот закон поможет нам сфокусировать ресурсы на решение нашей долгосрочной задачи — постоянного присутствия человека на Марсе. Американцы всегда проявляют свои лучшие качества тогда, когда они покоряют новые рубежи, и этот законопроект упрочит возможности NASA по расширению границ изученного нами космоса, в том числе и путем высадки астронавта на Марсе», — заявил конгрессмен из Техаса Джон Калберсон.

Напомним, в ноябре 2016 года, сразу после завершения выборов президента США, команда Дональда Трампа заявляла о том, что планирует вернуться к развитию пилотируемой космонавтики и исследованиям дальнего космоса на уровне государства. Это стало возобновлением той масштабной космической программы, которую свернул экс-президент США Барак Обама. Он значительно урезал финансирование NASA и свернул множество проектов по развитию планетологии и пилотируемым полетам к Луне и Марсу.

«Барак Обама разрушил всю систему пилотируемой космонавтики США. У них сейчас нет ничего: ни корабля, ни нормальной ракеты. Да, есть какие-то разработки по двигателям, но этого мало. Поэтому в ближайшие 10 лет у них ничего не выйдет. Будут только разрабатывать новые технологии, и работать с нами по программе МКС», — поясняет Леонов.

Так, ключевым пунктом, который хочтят включить в новую программу NASA Калберсон и сенатор-республиканец Джон Корнин, стала разработка фактической замены программы Constellation, в рамках которой ранее планировалось создать сверхтяжелую ракету-носитель SLS и многоразовый корабль Orion, который из-за политики Обамы дошли до наших дней в сильно урезанном виде.

«Америка — страна с очень большим экономическим и научным потенциалом. Нужно решение главы государства, как это было в 1961 году, когда 35-й президент США Джон Кеннеди принял программу «Аполлон». Ее тогда полностью поддержал конгресс, и они все блестяще реализовали. Но все равно: потребовалось еще 8 лет, прежде чем человек высадился в 1969 году на Луну. Такие дела, это не так просто все. А что у них есть сейчас? Одна ракета «Сатурн» в музее лежит и все», — продолжает Герой Советского Союза.

Более того, Корнин и Калберсон в своем законопроекте отмечают, что Америка должна вернуться к использованию окололунной программы и присутствию человека на естественном спутнике Земли. Конгрессмен и сенатор заявляют, что следующим этапом после Луны могут стать пилотируемые путешествия к Марсу, его лунам и в другие уголки космоса.

«Корабли и ракеты не делают менеджеры, а делают конструкторы, которых у США очень мало. Я имею ввиду хороших инженеров и конструкторов. Если Америка сплотится, то, может быть, что-то и получится, вроде планы неплохие. Но им придется серьезно поработать», — заключил Алексей Леонов.

В случае если проект закона будет принят, то специалистам и инженерам NASA останется 90 дней на формулировку планов и их презентацию в Национальной академии наук США. Каждый из этих промежуточных планов в путешествии к Марсу должен быть подробно детализирован аэрокосмическим агентством в своем отчете.