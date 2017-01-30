Пушилин: Украина пытается вернуть Донбасс в 2015 год

Донецк, 30 января. Украинская сторона пытается сделать все для того, чтобы возобновить боевые действия в зоне военного конфликта в Донбассе. Об этом в понедельник заявил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

По словам политика, представители СММ ОБСЕ прилагают недостаточно усилий для снятия напряжения. При этом Донецк постоянно собирает материалы о нарушениях со стороны Вооруженных сил Украины.

«Все это возвращает нас к самым острым фазам военных действий 2015 года», — подчеркнул Пушилин.

Напомним, ранее стало известно о том, что ВСУ более 1900 раз обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики.

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