Пушилин: Украина пытается вернуть Донбасс в 2015 год
Донецк, 30 января. Украинская сторона пытается сделать все для того, чтобы возобновить боевые действия в зоне военного конфликта в Донбассе. Об этом в понедельник заявил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.
По словам политика, представители СММ ОБСЕ прилагают недостаточно усилий для снятия напряжения. При этом Донецк постоянно собирает материалы о нарушениях со стороны Вооруженных сил Украины.
«Все это возвращает нас к самым острым фазам военных действий 2015 года», — подчеркнул Пушилин.
Напомним, ранее стало известно о том, что ВСУ более 1900 раз обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики.
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