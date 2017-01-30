Шульц обвинил Трампа в стремлении разрушить Евросоюз

Берлин, 30 января. Претендент на кресло канцлера Германии Мартин Шульц обвинил президента США Дональда Трампа в намерении расколоть Евросоюз своими «атаками» на Европу.

«Очевидно, что есть желание расколоть Евросоюз…»Мы требуем, чтобы наши ценности и наша роль в отношениях уважались», — сказал лидер немецкой Социал-демократической партии в ходе пресс-конференции.

По мнению Шульца, Трамп своими действиями «атакует» Европу, и такая политика американского лидера идет вразрез с интересами правительства Германии.

Добавим, ранее экс-глава Европарламента Мартин Шульц объявил о своем участии в борьбе за пост канцлера ФРГ.