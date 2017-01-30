Дамаск призвал сирийских беженцев вернуться на родину

Дамаск, 30 января. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем призвал соотечественников, бежавших от войны в соседние страны, вернуться на родину. Министр пообещал, что дома их ждет мирная жизнь.

Муаллем встретился в Дамаске с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и вновь призвал ситрийцев вернуться в родные края. По словам сирийского министра, руководство страны продолжает прилагать большие усилия для обеспечения безопасности и хороших условий для жизни для своих сограждан. Глава МИД Сирии напомнил, что в ряде населенных пунктов Сирии продолжаются переговоры по примирению.