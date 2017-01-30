Известный ди-джей пропал в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 января. Известный ди-джей Александр Моралез пропал в Петербурге. Последний раз его видели накануне около девяти утра на Конюшенной площади в центре города. Близкие музыканта просят помочь в поисках мужчины.

Сообщение об исчезновении Моралеза появилось в Facebook. По словам знакомых Александра, накануне в промежутке между 08.00 и 09.00 Моралез вышел один из клуба Mosaique на Конюшенной площади. Он направлялся домой, однако до сих пор так там и не появился. Сейчас его местонахождение неизвестно. Связаться с ним не представляется возможным: Моралез не взял с собой телефон.

Был одет в чёрную парку Alpha Industries, синие джинсы и черные ботинки.