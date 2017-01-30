Водителя, переехавшего 82-летнюю пенсионерку, будут судить в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 января. Водителя, задавившего пенсионерку, переходившую дорогу по «зебре» в центре Петербурга, будут судить — расследование соответствующего уголовного дела подошло к концу.

ДТП со смертельным исходом произошло еще 10 сентября 2016 года. тогда 40-летний мужчина, находившийся за рулем «Волги», совершил наезд на 82-летнюю женщину, переходившую дорогу по «зебре» на нерегулируемом пешеходном переходе на Невском проспекте. От полученных травм старушка скончалась на месте.

Петербургские правоохранители завершили расследование уголовного дела по данному факту.

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти завершено расследование уголовного дела в отношении водителя по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатация транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой на местный главк.

Теперь дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.