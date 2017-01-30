Четыре человека погибли в лобовом столкновении иномарок под Ярославлем

Ярославль, 30 января. Страшное ДТП произошло в Ярославской области: четыре человека погибли в результате лобового столкновения легковушек. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

Согласно приведенным данным, авария случилась в понедельник днем на 57 километре автодороги Ярославль — Рыбинск. Так, водитель Volkswagen Polo выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, после чего допустил столкновение с Audi. От сильного удара смертельные травмы получили водитель и трое пассажиров Volkswagen, они скончались на месте. В больницу были доставлены водитель и двое пассажиров второй иномарки.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Как сообщало агентство НСН, ранее в Ставропольском крае из-за рассыпавшегося корма произошла массовая авария.