Космические амбиции: Китай планирует покорить Марс и Юпитер

Пекин, 30 января. Руководство Китая вынашивает грандиозные планы по освоению космоса — полеты исследовательских аппаратов к Марсу и Юпитеру.

В Поднебесной к запуску на Марс готовят два аппарата. Первый исследовательский зонд отправится к Красной планете не позднее 2020 года, заявили в Национальном космическом управлении (НКУ) КНР.

Межпланетное путешествие займет 7 месяцев, подсчитали в НКУ Китая. Экспедиция должна взять первые пробы марсианского грунта и отправить их на Землю. Ближе к 2030 году уже по проторенной дорожке полетит второй зонд.

Китайцы не обойдут вниманием и крупнейшую планету Солнечной системы. На Юпитер Пекин планирует отправить как минимум один зонд.

Однако и этим космические амбиции китайцев не ограничиваются. Они твердо намерены внести свой вклад в изучение астероидов, реализовать пилотируемые космические программы, вывести на орбиту систему спутниковой навигации и обсерваторию высокого разрешения.