Шойгу поручил проверить российскую военную базу в Армении

Гюмри, 30 января. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил своему первому заместителю проверить организацию боевой подготовки на российской военной базе в Гюмри.

Первый заместитель главы военного ведомства России Руслан Цаликов осмотрел здания казарм, которые были построены в начале 19 века, а также госпиталь и объекты социальной инфраструктуры базы в Гюмри. Министерство обороны в ближайшее время планирует комплектовать личный состав базы исключительно из контрактников, сейчас решается вопрос о предоставлении им комфортабельного жилья. На встрече с министром обороны РА Руслан Цаликов отметил, что Россия рассматривает Армению как ключевого партнера в Закавказье.