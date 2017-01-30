«Зенит» планирует заработать на продаже Маурисио 7 млн евро

Санкт-Петербург, 30 января. По информации Федерального агентства новостей, бразильский полузащитник «Зенита» Маурисио может покинуть петербургский клуб не менее, чем за 7 млн евро.

В настоящий момент по 28-летнему футболисту поступило два предложения. Оба, по словам источника, оценивают сделку примерно в 4 млн евро. Отмечается, что сам футболист хочет остаться в «Зените» и бороться за место в основном составе.

В текущем чемпионате страны Маурисио 13 раз выходил на поле, из них семь – в стартовом составе. Бразилец также сыграл в двух матчах Кубка России, отметился победным голом в матче за Суперкубок, а также принял участие в четырех встречах группового этапа Лиги Европы.