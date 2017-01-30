ЛНР: ВСУ готовят диверсантов для прорыва у Дебальцево

Луганск, 30 января. ВСУ ведет активную разведывательную деятельность на линии фронта, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Украинские диверсанты и разведчики заметно активизировались в районе Золотого, где зафиксирована стоянка разведывательного подразделения из состава 59-й бригады ВСУ. Двумя днями ранее по словам подполковника Андрея Марочко, на базе третьего батальона 24-й бригады обсуждались вопросы боевой подготовки украинских силовиков. По данным официального представителя милиции ЛНР, значительно увеличилось количество обстрелов Золотого, что может означать попытку прорыва линии соприкосновения в направлении Дебальцево.