Жители Подмосковья несколько дней пытаются снять с березы кота

Москва, 30 января. Жители подмосковного поселка Шатурторф уже четвертый день пытаются спасти кота, сидящего на дереве.

Они обратились к местным властям с просьбой снять животное с ветки березы во дворе дома №2 по улице Советской.

«Мы беспокоимся, что он там замерзнет без еды и движения. Он громко кричит, но пока жив», — рассказал жительница поселка Инна Болдышева.

Депутат городского поселения Сергей Паиль уже в курсе ситуации. По его словам, кот забирается на дерево и не может самостоятельно слезть уже четвертый раз.

«Я поставил хозяина кота в известность, он обещал в ближайшее время спасти своего кота», — рассказал Паиль интернет-изданию «Подмосковье сегодня».