Донецк сообщил о гибели более 25 солдат ВСУ, пытавшихся прорваться в ДНР

Донецк, 30 января. Подразделения вооруженных сил Украины понесли серьезные потери, при попытке захвата позиций ДНР в районе Авдеевки. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, за минувшие сутки украинские силовики потеряли более 25 человек убитыми и более 40 ранеными. Потери ВСУ связаны с попытками прорыва в районе Авдеевки, а также в результате «дружественного огня», который происходит из-за непрофессиональных действий украинских командиров.

Также по данным разведки ДНР, несколько украинских военнослужащих погибли в результате детонации боеприпасов на артиллерийской позиции, откуда ВСУ наносили удары по окраинам Макеевки.