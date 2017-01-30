Мощный взрыв прогремел на фабрике под Парижем

Париж, 30 января. В пригороде Парижа на фабрике по производству ароматизированной бумаги с благовониями прогремел мощный взрыв. По информации французской газеты Parisien, различные ранения получили шестеро рабочих.

Согласно приведенным данным, ЧП случилось примерно в 13.00 по московскому времени в городке Монруж. Как известно, фабрике, которая производит знаменитую бумагу с запахом papier d"Arménie, уже более 50 лет.

По последней информации, шестерых человек госпитализировали с ранениями, при этом двое из них признаны тяжелоранеными.

В настоящее время устанавливаются причины взрыва, на месте ЧП работают специалисты и полиция.

Как сообщало ранее агентство URA.RU, в Славянске Донецкой области прогремел взрыв во время факельного шествия националистов.