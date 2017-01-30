Памятник президенту США появится в Ялте

Симферополь, 30 января. Власти Ялты намерены к апрелю 2017 года установить памятник 32-му президенту США Франклину Рузвельту, который принимал участие в Ялтинской конференции в 1945 году, сообщили в городской администрации.

В горадминистрации отметили, что Франклин Рузвельт внес значительный вклад в историческое решение Ялтинской конференции 1945 года. Памятник появится на улице, носящей его имя. Открытие монумента запланировано на 8 апреля.

В 2005 году, к юбилею Ялтинской конференции, в городе открыли небольшой музей американского политика, в котором представлены десятки фотографий. Ливадийский дворец-музей передал в дар бюст Франклина Рузвельта, созданный в 1960 году севастопольским скульптором Константином Кошкиным.