Ирак попросил Трампа пересмотреть новую миграционную политику США

Багдад, 30 января. Иракская сторона попросила президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа пересмотреть указ о миграции. Об этом журналистам заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирака Ахмед Джамаль.

«Вызывает большое сожаление, что такой указ издан в отношении государства-союзника, связанного с США стратегическим партнерством», — отметил дипломат.

Напомним, ранее стало известно о том, что парламент Ирака принял решение ввести ограничения, которые стали ответом Багдада на действия Вашингтона.

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