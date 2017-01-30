Эрдоган анонсировал визит в Россию и встречу с Путиным

Анкара, 30 января. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган собирается посетить Россию с визитом в начале марта, передает Sputnik, ссылаясь на турецкие дипломатические круги.

Возможный визит президента Турции Реджепа Эрдогана в Россию запланирован на начало марта, передает Sputnik, ссылаясь на осведомленные дипломатические источники. Известно, что визит может состояться в рамках заседания Российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

Ожидается также встреча российского и турецкого лидеров. Владимир Путин и Реджеп Эрдоган возглавят делегации на заседании. В СМИ отмечается, что на мероприятии будет обсуждаться снятие ограничительных мер с турецких товаров, а также отмена визового режима для граждан Турции, урегулирование конфликта в Сирии.