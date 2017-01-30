Безудержный креатив: Украина представила слоган «Евровидения-2017»

Киев, 30 января. Киев назвал слоган музыкального конкурса «Евровидение-2017». Мероприятие пройдет под девизом Celebrate Diversity, что можно перевести как «Праздновать многообразие» или «Уважайте многообразие». Об этом сообщают украинские СМИ.

Слоган призван дополнить дизайн предстоящего конкурса, в основе которого используется традиционное украинское ожерелье, состоящее из разнообразных бусин. Как отмечает исполнительный директор «Евровидения» Юн Ула Санн, девиз «Евровидения-2017» является логическим продолжением прошлогодней тематики — Come Together («Объединяемся»).

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что подготовка Украины к «Евровидению» идет «нормально», однако есть еще немало проблем, которые предстоит решить.