Дети городов Хмеймим и Алеппо получили подарки из Тюмени

Хмеймим, 30 января. Маленькие жители сирийских городов получили более тонны вещей из Тюмени.

Жители Тюменской области собрали предметы первой необходимости и продукты питания в рамках акции «Дети Урала — детям Сирии». Вес гуманитарной помощи превысил тонну. Инициатива послать маленьким сирийцам подарки исходила от тульских юнармейцев, к этой акции присоединилась вся страна. Помимо продуктов в Сирию отправились школьные принадлежности и сладости. Тюменцы приложили к своей посылке сопроводительное письмо на арабском языке. Министерство обороны России оказало помощь в транспортировке гуманитарного груза. Всего на базу «Хмеймим» было доставлено более 40 тонн гуманитарной помощи от россиян.