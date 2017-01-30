Шпионские дроны заставили понервничать жителей севера Москвы

Москва, 30 января. Жители Северного округа Москвы пожаловались на беспилотные летательные аппараты, которые летают вблизи окон жилых домов.

О посягательствах на вмешательство в личную жизнь жители столицы заявили в соцсетях. «Десятый дом, двор. В окна заглядывает дрон. Ушел от наблюдения в районе четвертого подъезда, ну либо живет там», — сообщила жительница дома в проезде Березовой Рощи, передает РИАМО.

Другие москвичи подтверждают, что это не единичный случай. При этом непонятно, кто управляет беспилотниками, а также не повредят ли летательные аппараты окнам. Опасающимся за свою личную жизнь москвичам рекомендуют повесить на окна плотные шторы.