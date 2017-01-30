Российские мобильные операторы запустили конкурентов Tinder

Москва, 30 января. Российские мобильные операторы Beeline и Теле2 запустили сервисы для знакомств, которые должны составить конкуренцию популярному приложению Tinder. Правда, некоторые эксперты уже нашли изъяны у этих проектов.

Как сообщает газета «Известия», у Beeline появился сервис знакомств MeetApp, а у Теле2 — «Знакомства Теле2». Пользователям первого приложения достаточно поставить лайк понравившемуся человеку для начала общения (при условии, что и тот ответит лайком). У второго приложения чат также открывается при взаимной симпатии партнеров.

Отметим, что пользоваться «Знакомствами Теле2» могут только абоненты этого оператора. По мнению экспертов, это может стать серьезным препятствием для развития сервиса.

«Привязанные к определенному оператору сервисы знакомств не смогут вырасти до значительного числа пользователей, это противоречит логике самих сервисов. Да и правила игры на этом рынке не такие инертные, как привыкли операторы». — заявил основатель фирмы OMMG Technology Сергей Кравцов.