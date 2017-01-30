Донбасс: пункт СЦКК под Ясиноватой попал под артиллерийский огонь ВСУ

Донецк, 30 января. Район размещения наблюдательного пункта российской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня под Ясиноватой попал под обстрел со стороны украинских военных. Как сообщает оперативное командование Донецкой народной республики (ДНР), ни один из сотрудников СЦКК не пострадал.

«Только что вблизи наблюдательного пункта российской стороны СЦКК в Ясиноватой прилетело несколько артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра», — приводит Донецкое агентство новостей представителя командования ДНР.

Ранее стало известно, что боец ВСУ погиб под пулями боевиков запрещенной в России экстремистской группировки «Правый сектор» в Донбассе.

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