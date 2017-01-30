Минобороны РФ: в ЦВО состоялась масштабная проверка боеготовности

Москва, 30 января. В соединениях и воинских частях Центрального военного округа состоялась проверка боевой готовности. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что проверка охватила воинские части, дислоцированные в 29 субъектах Российской Федерации от Поволжья до Сибири.

«В течение недели летчики, мотострелки, танкисты, артиллеристы, зенитчики и специалисты всех видов боевого обеспечения отрабатывали действия по приведению в высшие степени боеготовности, переброску и развертывание мобильных компонентов системы управления и совершение маршей», — сообщил помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.

Он подчеркнул, что проверка подтвердила боеготовность соединений и воинских частей ЦВО, а также продемонстрировала их способность к эффективным маневрам.