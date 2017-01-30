Казахстан ждет специального заявления Назарбаева

Астана, 30 января. Казахский лидер Нурсултан Назарбаев выступит сегодня с официальным заявлением в 21:00 (18:00 мск), сообщает пресс-служба президента.

Сегодня на республиканских телеканалах в 18–00 по московскому времени будет транслироваться официальное обращение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. По данным президентской пресс-службы, Назарбаев сделает специальное заявление. Напомним, что 25 января казахский лидер уже выступал с обращением к соотечественникам. Тогда речь шла о перераспределении полномочий между исполнительной и законодательной ветвями власти в Казахстане.