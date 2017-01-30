Аэропорт Томска проверяют из-за летающего гроба с покойником

Томск, 30 января. Гроб с покойником потеряли в аэропорту Томска. Вместо того, чтобы выдать тело убитым горем родственникам, его по ошибке отправили в Москву.

Как стало известно ФАН, гроб прибыл в Томск из Москвы 28 января, однако сразу же улетел обратно. В итоге тело умершего только через сутки нашли на складе грузовых перевозок в «Домодедово». Накануне его обратно отправили в Томск, после чего уже выдали близким.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сообщили в управлении полиции на транспорте Сибирского федерального округа. В случае признания халатности со стороны сотрудников грузовых перевозок аэропорта Томска, родные смогут обратиться в суд с требованием возмещения ущерба, который они понесли, арендовав машину и зал для траурных мероприятий.