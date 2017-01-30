Московский «врач» выманил у пенсионерки 500 тысяч рублей на лечение рака

Москва, 30 января. Полицейские задержали мужчину, который представился врачом и обманул пожилую жительницу Москвы на 500 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, москвичке позвонила девушка, которая назвалась сотрудницей поликлиники. Она рассказала про врача, который ведет ограниченный прием, однако консультирует пациентов по телефону. Представившийся врачом мужчина в свою очередь предложил пенсионерке купить таблетки с чипом внутри, которые якобы позволят удаленно наблюдать за ее состоянием.

На следующий день жертва мошенников получила через курьера аппарат, а позже выяснила, что больна раком. За лекарство от болезни с женщины потребовали 340 тысяч рублей. Затем «врач» предложил ей еще один препарат стоимостью 120 тысяч рублей.

Женщина, которая уже отдала все свои деньги злоумышленникам, пыталась взять кредит в банке. Сотрудники банка сразу же обратились в полицию, как только узнали, для чего пенсионерке потребовались деньги.

Мошенника удалось задержать, в отношении него возбудили уголовное дело, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».