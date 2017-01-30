Фантомные боли и ген СССР: передоз боевых действий на телеэкранах довел россиян до боязни войны

Согласно проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросу, большинство россиян больше всего боятся международных конфликтов и резкого повышения цен. В причинах страхов разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

ВЦИОМ приводит так называемый индекс страха российского населения.

Социологический опрос проводился в конце декабря 2016 года. В нем приняли участие 1,6 тысяч из 130 населенных пунктов в 46 регионах страны.

На первое место большинство респондентов поставили мировые конфликты — индекс составил целых 14 пунктов. Второе место опрошенные отдали страху подорожания товаров и обесцениванию сбережений — индекс составил 10 пунктов.

Такие проблемы, как преступность или беспорядки, как показали цифры, людей волнуют наименьшим образом. У большинство этих «неурядиц» отрицательный коэффициент: -1 пункт ушел к разгулу преступности; беспорядки и конфликты внутри страны — -7 пунктов, -8 пунктов — отдали проблемам со здоровьем; стихийные бедствия — -14, снижение доходов — -18, потеря работы — -29 пунктов, сообщают «Известия».

Самую последнюю строчку опроса занимают семейные конфликты и проблемы — -50 пунктов.

Понятно, что из-за экономической нестабильности в мире и все еще держащихся антироссийских санкций, каждый боится потерять все свои сбережения и сильного роста цен на продуктовую корзину. Но почему наши граждане так боятся войны? Россия защищена со всех сторон войсками. Строятся военные объекты, разрабатывается и запускается в производство усовершенственное оружие, обучаются новые поколения военных специалистов и солдат. В случае чего, нас защитят.

По мнению социолога и политолога Валерии Касамары, все беды простого народа — в слишком частом появлении войны на «голубых экранах» россиян.

«Поскольку общественное мнение очень подвержено влиянию средств массовой информации, что ни для кого не секрет, давайте проанализируем то, что в течение длительного времени мелькало в инфополе. Все блоки новостей начинались либо с военных действий на Украине, либо сменялись впоследствии уже военной операцией в Сирии. Когда вы включаете телевизор, а там умирают люди, взрываются снаряды и страдает мирное население, то естественно, что любой здоровый человек переносит эти события на свою жизнь, у него срабатывает эмпатия, на которую накладываются видеоряды с потерявшими кров беженцами.и прочее, — комментирует для ФАН эксперт. — Это нормальная реакция — у человека идет перенос ситуации на свой мир: «не дай бог война начнется в России. Здесь еще действует страх, переданный нам на генетическом уровне от бабушек и дедушек: «лишь бы не было войны». Вспомните Советский Союз, где поиск внешнего врага был актуальной темой не одно десятилетие, и это была некая угроза, которую консолидировало общество. Так что нет ничего удивительного в страхах людей».

Эксперт уверена: чтобы россиянам жилось спокойнее, центральным телеканалам нужно поменять повестку новостного дня. Среди постоянных взрывов и военных операций сложно рассуждать о том, что у людей на душе на самом деле.

«Состояние россиян — это фантомные боли. Люди реагируют на шок, который они получают от той или иной новости, и переносят его на себя, мол «все мы под богом ходим», «с каждым может быть». В эфире идет такой передоз военных действий и всего, что угрожает жизни человека. Эмоции людей усиливаются внезапными авиакатастрофами, такими, как в Черном море — где погибло много невинных людей, после чего человек начинает прокручивать в сознании все катастрофы, которые он видел в своей жизни. Людей, которые жили в СССР, в процентном соотношении в стране больше, все прекрасно помнят те опасные времена, когда шла стрельба в Секторе Газа, — говорит собеседница. — Когда я сама слышу стрельбу, то вспоминаю свои детские ощущения, о том, как было страшно и как переживала за этих людей».