Союз биатлонистов нашел виновника скандала с гимном РФ на чемпионате Европы

Москва, 30 января. Пресс-секретарь Союза биатлонистов России Константин Бойцов разъяснил эпизод с уходом украинских и российских биатлонистов в ходе цветочной церемонии во время звучания гимна РФ на польском чемпионате Европы.

По словам Бойцова, на цветочной церемонии не должен звучать гимн страны, которая победила, а сама информация об инциденте воспринялась как неуважение к России и была обнародована «благодаря невежественному журналисту». Он подчеркнул, что на данном мероприятии по регламенту гимн не играет.

«Но тот товарищ, который писал новость этого не знал. Видимо, не смотрел биатлон», — цитирует его РЕН ТВ.

Он также отметил, что это случилось из-за ошибки организаторов с польской стороны. А поскольку гимн не должен был звучать — его прервали.

Ранее украинская биатлонистка Анастасия Меркушина также объяснила, что инцидент произошел по ошибке организаторов, и в этом нет никакой сенсации.

Напомним, российские биатлонисты заняли на прошедшем ЧЕ-2017 первое место в медальном зачете.