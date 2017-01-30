Указ Трампа заставил Air France отказать пассажирам из мусульманских стран

Париж, 30 января. Французский авиаперевозчик Air France снял с рейсов нескольких пассажиров, направлявшихся в США. Причиной отказа в перелете стал один из указов нового президента США Дональда Трампа, подписанный в первую неделю после его инаугурации.

В Air France объяснили это международными обязательствами: 28 января правительство США уведомило компанию об ограничениях на въезд на территорию Штатов выходцам ряда мусульманских стран.

Указ о миграционной политике подписал президент США Дональд Трамп. Под запрет попали граждане Судана, Ирака, Йемена, Ирана, Ливии, Сирии и Сомали.

Французский авиаперевозчик подчеркнул, что обязан исполнять международные соглашения. Аналогичным образом поступили и остальные компании, которые обслуживают рейсы в направлении Соединенных Штатов Америки.