Лондон не позволит активистам сорвать ответный визит Трампа

Вашингтон, 30 января. Официальный визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, запланированный на 2017 год, не отменен, заявили в канцелярии британского премьера Терезы Мэй. При этом число противников визита Трампа перевалило за миллион.

«Приглашение было распространено и принято», — сказали в офисе премьера.

Неизвестно, когда именно состоится визит Трампа в Великобританию. В Букингемском дворце в его честь устроят прием, который проведет королева Елизавета II. Напомним, премьер Великобритании Тереза Мэй уже побывала на приеме в Белом доме.

Однако петиция с требованием не допустить официального визита Трампа в Великобританию набирает голоса. Более миллиона человек выразили мнение, что визит Трампа может быть неприятен королеве.