Тамбовские школьники случайно спалили дотла железнодорожный вокзал

Тамбов, 30 января. В поселке Умет Тамбовской области двое школьников, развлекаясь, случайно сожгли здание железнодорожной станции. К счастью, в инциденте никто не пострадал, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

По сведениям правоохранителей, пожар устроили двое 13-летних школьников, которые зашли в здание, чтобы погреться. Затем они зачем-то подожгли пластиковые стаканчики и потушили их, но не до конца. Спустя некоторое время из-за тлеющего пластика начался пожар.

Запах гари почувствовала кассир станции и обратилась в МЧС. На место происшествия прибыли в общей сложности пять отделений двух пожарных частей, однако спасти от огня старое деревянное здание не удалось — станция сгорела дотла.