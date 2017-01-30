Экипаж корабля «Татарстан» боролся за живучесть в Каспийском море

Махачкала, 30 января. Экипаж ракетного корабля Каспийской флотилии «Татарстан» провел комплексные учения под руководством командующего КФ.

В мероприятии принимали участие более 200 военных моряков. Экипаж отработал задачи по подготовке корабля к бою и походу. Во время учений по борьбе за живучесть моряки-каспийцы показали навыки ликвидации очага возгорания в отсеках корабля, заделывания пробоины в корпусе, а также откачивания из трюма забортной воды. Моряки провели тренировку по противовоздушной обороне, в ходе которой проведены обнаружение и захват воздушного объекта с последующим уничтожением условным артиллерийским огнем.