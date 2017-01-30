Сирия новости 30 января 16.30: ВКС РФ нанесли удары по ИГ в Дейр эз-Зоре, враждующие исламисты примирились в Идлибе

Сирия, 30 января. ВКС РФ нанесли удары по позициям террористов ИГ* в районе Дейр эз-Зора, две крупнейшие враждующие исламистские группировки в провинции Идлиб пришли к соглашению о прекращении военных действий. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Провинция Латакия

В Латакии вчера утром произошел один из редких для этой мирной провинции инцидентов. В окрестностях российской воздушной базы Хмеймим неизвестными боевиками был убит один из командиров «Национальных сил обороны» (NDF(****** Али Бобо. Об этом сообщает информационный портал Baladi News.

Провинция Тартус

В порт Тартуса, столицы самой стабильной точки зрения безопасности провинции Сирии, при посредничестве российской стороны была доставлена партия гуманитарной помощи из Казахстана. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Партия включает в себя 500 тонн муки, консервов и риса, которые будут переданы российской стороной жителям пострадавших районов Сирии.

Представитель оборонного ведомства сообщил, что за последние дни более 60 тысяч сирийцев получили продукты питания, медикаменты и вещи первой необходимости из рук офицеров Российского центра по примирению враждующих сторон.

Генерал-майор Конашенков особо подчеркнул, что жители Сирии, восстанавливающие инфраструктуру районов, в которых прекратились боевые действия, особо нуждаются в стекле, цементе, кровле, трубах и строительной технике.

В министерстве отметили, что наряду с РФ и Казахстаном помощь страдающим от катастрофической гуманитарной ситуации сирийцам также оказывали правительства Белоруссии, Армении и Сербии.

Провинция Алеппо

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что более 120 тысяч жителей вернулись в свои дома в Алеппо после восстановления контроля над городом сирийским правительством.

Отряды российских саперов продолжают свой опасный труд в окрестностях Алеппо. За неделю были обезврежены более тысячи взрывоопасных предметов. Более 75 километров дорог стали безопасны для мирных граждан.

Представитель МО РФ сообщил, что в кварталы города возвращается мирная жизнь: люди восстанавливают разрушенные в результате военных действий дома, возобновили работу школы и больницы, на окрестных полях снова идут сельскохозяйственные работы.

Между тем правительства других стран и международных организаций, представители которых неоднократно рассуждали в последние месяцы о бедственном положении сирийцев и катастрофической гуманитарной ситуации в стране, до сих пор не предоставили никакой помощи жителям пострадавших районов, отметил Конашенков.

Тем временем на востоке провинции возобновились ожесточенные бои между правительственными войсками и ИГ. Террористы ведут контрнаступление на направлении подконтрольного сирийской армии населенного пункта Аль-Медиуна. Об этом сообщают местные активисты.

Напомним, что отряды правительственных войск под руководством бригадного генерала Сухейля аль-Хасана уже 13-й день подряд с успехом проводят на северо-востоке провинции операцию по освобождению от ИГ крупнейшего оплота террористов в регионе города Аль-Баб.

Сирийской армии удалось приблизиться к населенному пункту на 7 км с западного и юго-западного направления.

Одновременно с этим с севера и северо-востока на засевших в Аль-Бабе террористов наступают турецкие войска, которые при поддержке отрядов «Свободной сирийской армии» (ССА)** проводят в регионе операцию «Щит Евфрата». Боевики предпринимают отчаянные попытки остановить сжимающую вокруг них петлю.

Кроме того, поступает информация, что в районе занятого курдскими «Демократическими силами Сирии» (SDF)**** населенного пункта Телль Рифаат было слышно эхо взрывов. Об этом сообщает базирующийся в Великобритании «Сирийский наблюдательный пункт за правами человека». Предполагается, что турецкие войска обстреляли позиции курдских отрядов.

Необходимо напомнить, что это уже не первый подобный инцидент между турецкой армией и курдскими вооруженными формированиями. Регулярно поступают сообщения о взаимном обстреле сторонами позиций друг друга. Вооруженным стычкам не препятствует даже наличие общего врага – ИГ.

Провинция Хомс

В северной части провинции Хомс правительственные войска продолжают развивать наступление на позиции вооруженных формирований. ВВС Сирии нанесли удары по боевикам в окрестностях населенных пунктов Аль-Ганту и Дейр Фул, а также в районе города Ар-Растан. Об этом сообщают сирийские СМИ.

В восточной части провинции тем временем продолжаются затяжные бои между правительственными войсками и террористами ИГ. Местные активисты сообщают, что сирийская армия обстреляла позиции боевиков в районе руин дворца Каср Аль-Хейр и нефтяного месторождения Арк. Ожесточенные столкновения были зафиксированы в окрестностях станции №4 близ Пальмиры и населенного пункта Джейб аль-Джаррах.

Прежде чем продолжить наступление с целью освободить от террористов Пальмиру правительственные войска пытаются укрепить свои фланги и пути снабжения, чтобы не повторить ошибок прошлых операций.

Также поступают сведения, что сирийская армия обстреляла позиции вооруженных формирований в окрестностях Хомса.

Провинция Дейр эз-Зор

Стратегические бомбардировщики ВКС РФ нанесли удары по позициям ИГ в окрестностях кварталов Аль-Уммаль (рабочий квартал) и Аль-Муваззафин (квартал чиновников) в Дейр эз-Зоре, а также в районе кладбища к югу от города. Об этом сообщают правительственные СМИ.

В городе тем временем возобновились ожесточенные бои между сирийской армией и террористами в кварталах Аль-Уммаль, Ар-Расафа и в районе кладбища.

Напомним, что группировка ИГ проводит в Дейр эз-Зоре крупнейшее за последний год наступление. Правительственные войска при поддержке ВВС Сирии и ВКС РФ сдерживают боевиков, пытаясь в то же время деблокировать третий год находящийся в осаде гарнизон военного аэродрома в окрестностях города.

Провинция Идлиб

Боевики враждующих группировок «Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат Фатх аш-Шам»***) и «Сукур аш-Шам» заключили соглашение о прекращении огня в провинциях Идлиб и Алеппо. Об этом сообщили сирийские СМИ.

Согласно достигнутой двумя незаконными вооруженными формированиями договоренности, боевики «Джебхат Фатх аш-Шам» обязуются покинуть захваченные у «Сукур аш-Шам» районы. Также будет совершен обмен пленными. Из контролируемых группировками тюрем будут освобождены арестованные боевики. Оба формирования обязуются в дальнейшем принимать решения шариатского суда, в состав которого войдут «независимые религиозные деятели».

Сообщается также, что данное соглашение было достигнуто при посредничестве бывшего судьи в группировке «Джейш аль-Фатх» Абдаллы Аль-Мухейсини, который смог убедить командование двух группировок в бесперспективности вооруженной борьбы.

ВКС РФ между тем нанесли удары по позициям боевиков в окрестностях Идлиба. Об этом сообщили сирийские активисты.

Провинция Ракка

Семь бойцов «Демократических сил Сирии» были убиты, еще десять получили ранения в ходе ожесточенных столкновений с террористами ИГ в районе населенных пунктов Сахль аль-Хашаб и Малая Сувейдия в западной части провинции Ракка. Об этом сообщили источники в СМИ.

Напомним, что отряды SDF при поддержке ВВС коалиции проводят в провинции операцию «Гнев Евфрата», направленную на освобождение Ракки от ИГ. Террористы предпринимают отчаянные попытки, чтобы остановить наступление курдских формирований на «столицу халифата». В последние недели ожесточенные бои идут в районе города Ат-Табака, где располагается стратегический объект евфратская плотина.

В северной части провинции две местные жительницы подорвались на заложенной террористами мине в селении Мугира. Об этом сообщил информационный портал Alaraby.

Провинция Хама

Артиллерия сирийской армии обстреляла прошлой ночью позиции вооруженных формирований в окрестностях населенного пункта Аль-Латамина в северной части провинции Хама.

Сообщается также, что военная авиация нанесла за минувшие сутки по меньшей мере 18 ударов в окрестностях селений Аль-Латамина, Мурак, Тибат Имам, Аз-Зуввар и Аз-Закат в северной части провинции. Сирийские активисты не уточняют, принадлежали ли наносившие удары самолеты ВВС Сирии или ВКС РФ.

Ирак

Иракское командование закончило работу над планом по освобождению правобережных районов Мосула от ИГ. Правительственные войска продолжают переправляться через Тигр по понтонным мостам. Об этом сообщило информационное агентство Fars со ссылкой на командующего наземными операциями в антитеррористических службах Ирака бригадного генерала Абд Аль-Вахаба ас-Саиди.

Генерал отметил, что ситуация в левобережных районах Мосула полностью находится под контролем иракской армии, жители города массово возвращаются в свои дома, покинутые ими после установления террористами контроля над городом.