Десятилетний мальчик бесследно исчез в пригороде Петербурга



Санкт-Петербург, 30 января. Полиция и сотрудники МЧС ведут поиски исчезнувшего в Стрельне мальчика. Евгений С. Ушел из дома накануне около 11.00 утра, направился в сторону 413-й школы. Последний раз его видели у пруда в Орловском парке. С тех пор его местонахождение неизвестно. Сейчас к поиску ребенка подключились волонтеры. Кроме того, одноклассники Жени решили развесить листовки с его приметами в парке и близлежащей территории.

Пропавший мальчик учится в 3 классе. На вид ему 10 лет, густые темно-русые волосы, нормальное телосложение. В день исчезновения был одет в черную болоньевую куртку с красной прокладко, вязаную черно-зеленую шапку, темно-синие спортивные штаны с двумя полосками по бокам и резиновые сапоги красного цвета. В поисковой операции в парке привлекли водолазов, пишет газета «Комсомольская правда в Петербурге».

Всем, кто располагает информацией о местонахождении Жени, просят обращаться в дежурную часть полиции (573-50-50), 46-й отдел полиции (573-53-10), отдел опеки и попечительства местной администрации (8- 812-421-36-54) и в школу (421-40-79).

