Рогозин поручил загрузить Воронежский мехзавод заказами

Воронеж, 28 января. Сегодня на выездном заседании по развитию пилотируемой космонавтики в Воронеже вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин распорядился загрузить Воронежский механический завод заказами.

Вице-премьер отечественного правительства Дмитрий Рогозин поднял на выездном заседании в Воронеже вопрос о проблемах местного механического завода. Он подчеркнул, что сложности ВМЗ связаны с «разгильдяйством и экономическими проблемами». В этой связи Рогозин указал на необходимость обеспечить заказами предприятие до 2025 года.

«Все устаревшее должно быть отставлено в сторону. Предприятие должно быть перевооружено», — прокомментировал вице-премьер техническую сторону вопроса. Напомним, что ранее были отозваны двигатели третьих ступеней ракетоносителей «Протон», комплектующие производились ВМЗ.