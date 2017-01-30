Глава ЛНР Плотницкий выразил соболезнования в связи с ранней смертью Болотова

Луганск, 30 января. Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий выразил соболезнования в связи со смертью первого лидера республики. Об этом сегодня сообщает его пресс-службе.

По словам Плотницкого, ранний уход из жизни первого лидера Луганской народной республики Валерия Дмитриевича Болотова — это, несомненно, тяжелая утрата для его родственников и близких.

Глава ЛНР добавил, что именно Болотов Валерий Дмитриевич стоял у начала формирования народной республики, а с его именем связаны первые шаги на пути к свободе и независимости. Плотницкий также отметил, что об этом будут помнить всегда, сообщает РИА Новости.

Он принес соболезнования родным и близким Болотова от лица всех жителей ЛНР.

Напомним, Болотов умер 27 января в своей московской квартире. По словам врачей, официальной причиной смерти Болотова является острая сердечная недостаточность.