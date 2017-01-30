ДНР: боец АТО погиб под пулями боевиков «Правого сектора» в Донбассе

Луганск, 30 января. Военнослужащий Вооруженных сил Украины был застрелен боевиками «Правого сектора» в Донбассе. По словам официального представителя Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрея Марочко, инцидент произошел 28 января в районе населенного пункта Райгородка.

Подполковник заявил, что националисты открыли огонь из стрелкового оружия по пункту временной дислокации одного из подразделений 14-й бригады ВСУ. При этом правосеки находились в салоне автомобиля ГАЗ-66. В результате нападения смертельные ранения получил боец 14 бригады ВСУ.

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«Правый сектор» — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ.