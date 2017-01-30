Отчанный кубанский пристав телом остановил взлетающий самолет должников

Краснодар, 30 января. В Краснодарском крае судебный пристав забрался на крыло готовящегося взлететь самолета, после чего опечатал воздушное судно. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

На исполнение в ФССП поступил документ на запрет эксплуатации Ан-2 бывшим владельцем. Однако разыскать кукурузник, как и его нового собственника-должника, оказалось непросто. Судебным приставам помогли очевидцы, которые увидели самолет на частном аэродроме под Крымском.

Заметившие приставов летчики попытались взлететь, однако сотрудник ведомства, рискуя жизнью, прыгнул на крыло самолета и тем самым остановил его. Пилоты-нелегалы успели скрыться, а само воздушное судно опечатали.