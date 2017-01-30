Парламент Ирака поддержал ответные меры на указ Трампа о мигрантах

Эль-Кувейт, 30 января. Совет представителей (парламент) Ирака большинством голосов поддержал принятие контрмер в ответ на новую иммиграционную политику США. Гражданам Ирака и еще шести мусульманских стран временно запрещен въезд в США. Соответствующий документ подписал лидер США Дональд Трамп.

О точке зрения депутатов иракского парламента сообщил телеканал Al Sumaria.

Детали ответных мер Ирака пока не раскрываются. Голосование парламентариев проходило при необходимом кворуме в присутствии премьер-министра страны Хейдара аль-Абади. Отметим, что пока никаких официальных заявлений от властей Ирака не поступало.