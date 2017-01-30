Ядовитая сороконожка сорвала вылет самолета из Маската в Лондон

Москва, 30 января. В Омане был задержан вылет авиалайнера, который следовал из Маската в Лондон из-за нападения ядовитой сороконожки на пассажира.

По данным местных СМИ, во время посадки на самолет пассажира укусила ядовитая сороконожка, которая находилась в кармане его пиджака. Мужчина почувствовал недомогание, после чего на место прибыли медики, которые оказали ему первую помощь, а также приняли решение госпитализировать пострадавшего.

Ранее научное интернет-издание «Индикатор» сообщало, что американские ученые обнаружили неизвестное насекомое в куске янтаря из мелового периода, которое похоже на пришельца.