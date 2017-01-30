Дамаск, 30 января. Военные эксперты считают, что отряды ливанской «Хезболлы» повысили свой боевой потенциал и могут стать серьезной силой на Ближнем Востоке.

Эксперты полагают, что после шести лет гражданской войны в Сирии ни одна из группировок не смогла добиться таких же значительных результатов, как шиитская «Хезболла». В начале военного конфликта участники группировки играли роль советников и военных инструкторов, затем они стали принимать непосредственное участие в столкновениях с террористами в провинциях Хомс и Алеппо и получили огромный боевой опыт. «Хезболла» за время боев понесла значительные потери, однако у группировки есть прибежище в Ливане, где она сможет восстановить силы и подготовить новобранцев, используя сирийский боевой опыт.