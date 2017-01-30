Дамаск ждет от США взаимодействия с ВКС РФ и активной борьбы с ИГ— Лавров

Москва, 30 января. Координация действий российской и американской сторон по борьбе с террористами ИГ в Сирии ограничена лишь договоренностями о предотвращении инцидентов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава отечественного внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал координацию действий России и США в Сирии. Он отметил, что власти Дамаска назвали два условия, при которых будет приниматься присутствие коалиции во главе с США на территории САР.

Первое условие — это реальная борьба с боевиками ИГ и «Джебхат-ан-Нусрой (обе террористические организации запрещены в России. Вторым условием является координация действий с ВКС РФ. Лавро подчеркнул, что «эта координация пока ограничена лишь договоренностями о предотвращении непреднамеренных инцидентов, так называемый «деконфликтинг».