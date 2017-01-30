Медведев рассказал, что нужно для стимулирования рождаемости в России

Москва, 30 января. В России необходимо продолжать стимулировать рождаемость. Так считает председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

По данным премьер-министра, естественный прирост населения за последние четыре года составил более 90 тысяч человек, однако необходимо создать «условия уверенности людей в своем будущем».

Как сообщала Газета.Ru, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин указал на то, что смертность в стране необходимо сократить еще на 200 тысяч человек в год.

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