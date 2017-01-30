Эксперт раскрыл истинную причину интереса США к последствиям ядерного удара по РФ и Китаю

Москва, 30 января. Конгресс США заказал спецслужбам исследовать, смогут ли госорганы России и Китая пережить ядерный удар и продолжить нормально функционировать. Как полагает эксперт, истинные мотивы Вашингтона здесь — установить, можно ли использовать ядерное оружие локально, так, чтобы не привести к тотальному взаимному уничтожению. Интерес к этому вопросу развился в США из страха перед российскими тактическими вооружениями, считает заместитель директора Таврического информационно-аналитического центра РИСИ Сергей Ермаков.

США заинтересованы в локальном использовании ядерного оружия — это «хорошо сочетается с политикой глобального лидерства США». Кроме того, конгрессу интересно, действительно ли ядерные силы дают Америке ощутимое преимущество и насколько ядреные арсеналы России и Китая могут помешать Штатам достигать своей цели.

В этом вопросе на первый план выходит проблема тактического ядерного оружия, которое, в отличие от стратегических вооружений, не входит в зону взаимного контроля.

«США беспокоит, что РФ обладает обширным тактическим ядерным арсеналом… даже ограниченное применение Россией тактического ядерного оружия создаст США серьезную проблему», — сообщил эксперт в интервью «Свободной прессе».

Ермаков пояснил, что в этом случае будет сложно предсказать развитие событий, а условия будет диктовать как раз Россия, и «НАТО может пойти на перемирие на российских условиях».