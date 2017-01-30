Донбасс: два жителя ДНР погибли под обстрелом ВСУ

Донецк, 30 января. Замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя ДНР. Он также напомнил, что под огнем украинских военных за минувшие сутки погибли трое ополченцев республики, еще четыре бойца получили различные ранения.

«Всего за сутки от обстрелов карателей погибло два мирных жителя и трое получили ранения», — приводит Донецкое агентство новостей слова замкомандующего.

Как сообщал ранее корреспондент Федерального агентства новостей, ранее ВСУ обстреляли жилые кварталы города Макеевка к северо-востоку от Донецка. Жертвой нападения стала мирная жительница.

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